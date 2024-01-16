Членство Украины в ЕС: Зеленский и фон дер Ляйен договорились о начале скрининга законодательства

Во вторник, 16 января, на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщают в Офисе президента.

Они обсудили ключевые приоритеты отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу. А также договорились о начале скрининга украинского законодательства. Это очередной шаг на пути к открытию переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

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Как отмечают в Офисе президента, отдельное внимание стороны уделили важности разблокирования решения о предоставлении нашей стране €50 млрд помощи ЕС на внеочередном заседании Европейского совета, которое состоится 1 февраля 2024 года.

Форум в Давосе

С 15 января в Давосе стартовал Всемирный экономический форум, на котором собрались политические лидеры из более чем 100 стран, а также бизнесмены и общественные деятели.

Ожидается участие госсекретаря США Энтони Блинкена, советника по национальной безопасности Джейка Салливана, а также представителей Сената и Палаты представителей американского Конгресса.

Украинскую делегацию возглавил президент Владимир Зеленский. Он будет выступать сегодня, 16 января. Сам форум продлится до 19 января.

Источник : Офис президента

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