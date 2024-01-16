Членство України в ЄС: Зеленський та фон дер Ляєн домовилися про початок скринінгу законодавства
У вівторок, 16 січня, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це повідомляють в Офісі президента.
Вони обговорили ключові пріоритети відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу. А також домовилися про початок скринінгу українського законодавства. Це черговий крок на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.
Як зазначають в Офісі президента, окрему увагу сторони приділили важливості розблокування рішення про надання нашій країні €50 млрд допомоги ЄС на позачерговому засіданні Європейської ради, яке відбудеться 1 лютого 2024 року.
Форум у Давосі
З 15 січня у Давосі стартував Всесвітній економічний форум, на якому зібралися політичні лідери з понад 100 країн, а також бізнесмени та громадські діячі.
Очікується участь держсекретаря США Ентоні Блінкена, радника з національної безпеки Джейка Саллівана, а також представників Сенату і Палати представників американського Конгресу.
Українську делегацію очолив президент Володимир Зеленський. Він виступатиме сьогодні, 16 січня. Сам форум триватиме до 19 січня.