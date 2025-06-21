МИД Украины готовит реформу и замену руководителей дипучреждений — Сибига

Президент Владимир Зеленский принял решение о смене руководителей ряда зарубежных дипломатических учреждений. В то же время в МИД готовятся усилить давление против России, в частности с помощью санкций, ограничений на нефть и других мер.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в эфире телемарафона Єдині новини.

Кадровые решения в дипломатических учреждениях

По его словам, соответствующие кадровые решения будут обнародованы перед совещанием послов, которое запланировано на конец июля.

Сейчас смотрят

— Геополитическая ситуация требует от дипломатической службы поиска новых адаптированных к реалиям аргументов и подходов. Поэтому уже сейчас президентом приняты определенные кадровые решения по руководителям некоторых загранучреждений, ведь мерило очень простое: результат, — отметил Сибига.

Он подчеркнул, что результативность дипломатов оценивается по конкретным достижениям — военным пакетам помощи, гуманитарной поддержке, экономическому сотрудничеству и защите украинцев за рубежом.

— Все это собственно и измеряет эффективность того или иного руководителя загранучреждения. Поэтому, безусловно, перед совещанием послов будут и соответствующие кадровые решения, направленные на усиление дипломатической службы Украины, добавил он.

Сибига также сообщил, что МИД готовится к структурной реформе, призванной адаптировать министерство к новым вызовам безопасности.

— Это ненормально, когда с самого начала независимости нашего государства в Министерстве иностранных дел был департамент разоружения. Больше такого департамента в министерстве не будет, — подчеркнул глава МИД.

По его словам, будут созданы новые департаменты, которые будут работать на усиление оборонных способностей государства.

— Обновленная структура будет соответствовать масштабам современных вызовов, учитывать лучшие международные дипломатические практики и будет способствовать повышению действенности внешнеполитической работы Украины, — резюмировал Сибига.

В то же время, ранее в МИД уже обсуждали возможность создания отдельного департамента, который будет заниматься вопросами НАТО.

Также Сибига заявил, что в течение следующего месяца Украина усилит международное давление на Россию.

По его словам, дипломатическая служба мобилизует все усилия накануне саммитов ЕС и НАТО, чтобы добиться новых санкций, в частности, по экспорту российской нефти и поставке комплектующих для оружия.

Ключевой задачей является снижение возможностей РФ финансировать войну. Также Украина ожидает конфискации замороженных российских активов и решительных действий от международных партнеров, прежде всего, США и стран G7.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.