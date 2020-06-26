Как защитить себя от произвола полиции — советы юриста

Последнее громкое дело с изнасилованием в Кагарлыке показало, что украинцы чувствуют себя незащищенными перед теми, кто должен защищать. Юрист Евгений Савенко рассказал Фактам ICTV, что делать, если безосновательно остановили правоохранители.

— Во-первых, любое общение с полицейскими записывать на видео. Это будет потом очень весомым доказательством. Во-вторых, поставить несколько конкретных вопросов: об основаниях для принятия соответствующих мер (только те, которые изложены в законе о Нацполиции), — отметил юрист.

Если полицейский ведет себя слишком агрессивно, он советует показать ему свои документы и дать ему возможность составить протокол.

— А потом с этим видео можно пожаловаться в суд или написать жалобу в Патрульную полицию или руководителю райотдела, — добавил он.

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По его словам, ГБР за время своего существования — а это 2,5 года — нарушило более 5 тыс. уголовных дел против сотрудников правоохранительных органов о насилии и пытках, однако в суд попали только 82.

Он также рассказал, как копы фальсифицируют протоколы о вождении в нетрезвом состоянии. Эта статья ст. 130 КУоАП.

— У нас очень много так называемых 130-х. У нас позорная ситуация, потому что много фальсифицируется таких дел полицейскими. А люди самостоятельно это решить не могут, — отметил Савенко.

По его словам, во времена существования ГАИ фальсифицировали 4-6% от всех дел, сегодня — это около 40%.

Савенко утверждает, что полицейские делают это для статистики.

— Ему нужен протокол, — добавил он.

Штрафы за нарушение ПДД в Украине

За превышение скорости есть два вида штрафа: на более чем 20 км/ч – 255 грн, на более 50 км/ч – 510 грн.

Если оплатить его в течение 10 дней после получения постановления, сумма уменьшается на 50%.

За вождение авто в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения — штраф в 10,2 тыс. грн и лишение водительских прав на один год.

Если водитель снова сел за руль в таком состоянии в течение года – штраф 20,4 тыс. грн и лишение прав на три года.

Водитель, дважды привлекавшийся к ответственности по статье 130 КУоАП, оплачивает 40,8 тыс. грн штрафа.