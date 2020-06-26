Як захистити себе від свавілля поліції – поради юриста

Остання гучна справа зі зґвалтуванням у Кагарлику показала, що українці почуваються незахищеними перед тими, хто мав би захищати. Юрист Євген Савенко розповів Фактам ICTV, що робити, якщо безпідставно зупинили правоохоронці.

– По-перше, будь-яке спілкування з поліцейськими записувати на відео. Це буде потім дуже вагомим доказом. По-друге, поставити кілька конкретних запитань: щодо підстав для вжиття відповідних заходів (лише ті, які викладені в законі про Нацполіцію), – наголосив юрист.

Якщо поліцейський поводиться надто агресивно, він радить показати йому свої документи і дати йому можливість скласти протокол.

– А потім з цим відео можна поскаржитися до суду чи написати скаргу до Патрульної поліції або керівнику райвідділу, – додав він.

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За його словами, ДБР за час свого існування – а це 2,5 роки – порушило понад 5 тис. кримінальних справ проти працівників правоохоронних органів щодо насильства та катувань, проте до суду потрапили лише 82.

Він також розповів, як копи фальсифікують протоколи про кермування у нетверезому стані. Це стаття ст. 130 КУпАП.

– У нас дуже багато так званих 130-х. У нас ганебна ситуація, бо багато фальсифікується таких справ поліцейськими. А люди самотужки це вирішити не можуть, – зазначив Савенко.

За його словами, за часів існування ДАІ фальсифікували 4-6% від усіх справ, сьогодні – це близько 40%.

Савенко стверджує, що поліцейські роблять це для статистики.

– Йому потрібен протокол, – додав він.

Штрафи за порушення ПДР в Україні

За перевищення швидкості є два види штрафу: на більш ніж 20 км/год. – 255 грн, на понад 50 км/год. – 510 грн.

Якщо оплатити його протягом 10 днів після отримання постанови, сума зменшується на 50%.

За кермування авто у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння – штраф в 10,2 тис. грн і позбавлення водійських прав на один рік.

Якщо водій знову сів за кермо у такому стані протягом року – штраф 20,4 тис. грн і позбавлення прав на три роки.

Водій, який двічі притягувався до відповідальності за статтею 130 КУпАП, сплачує 40,8 тис. грн штрафу.