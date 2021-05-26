PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Полное Лунное затмение 26 мая: что нужно знать

Місячне затемнення

26 мая 2021 года мир будет наблюдать за полным лунным затмением, которое состоится в 14.19 по Киеву. Также в этот день наступит последнее полнолуние этой весны, которое пройдет под знаком Стрельца.

Во время полного затмения Луна находится в противоположном Солнцу направлении, и на нее попадает больше всего солнечного света, поэтому может казаться, что спутник увеличился в объеме.

Читайте
Лунный календарь стрижек на июнь 2021: когда планировать визит к парикмахеру

Из-за солнечного света позади, Луну в период затмения еще называют кровавой.

Также это событие совпадает по времени с еще одним явлением — так называемым суперлунием. Суперлунием называют период, когда полная Луна подходит на самое близкое расстояние к Земле.

Такое большое количество уникальных природных явлений за сутки не лучшим образом отражается на здоровье и самочувствии человека.

Что нельзя делать 26 мая

Астрологи предупреждают, что метеозависимые люди могут чувствовать себя не очень хорошо, а также рекомендуют воздерживаться от любых авантюр.

Также в этот период нужно быть внимательным к себе и не поддаваться на провокации. Лучше не выяснять личные отношения, так как в этот день увеличивается вероятность ссор и измен.

Что нужно делать 26 мая

Лучше всего в эти сутки — побыть в одиночестве и в тишине, посвятить время себе и текущим делам.

Этот период также подходит для решения юридических вопросов и проблем, говорят астрологи.

Магнитные бури 2021

На нашу судьбу и здоровье очень сильно влияют магнитные бури, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Чтобы узнать, чего ожидать в следующем месяце, смотрите календарь магнитных бурь на 2021 год от Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка