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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Україна отримала €600 на закупівлю вакцин від Словаччини

Україна отримала €600 на закупівлю вакцин від Словаччини

Словаччина надала Україні допомогу у вигляді  €600 тис. для проведення вакцинації населення від коронавірусу, зокрема на закупівлю вакцин.

Про це на зустрічі домовились прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

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Політики обговорили протидію пандемії коронавірусу, а Гегер зазначив, що Словаччина активно просуває ініціативу поширення вакцин для сусідніх країн і продовжуватиме це робити.

Шмигаль на конференції також розповів, що Україна активно готується до запуску електронних національних Covid-сертифікатів.

Допомога Словаччини

28 травня, у рамках робочого візиту до Києва, представники Словаччини передали дитячій лікарні Охмадит засоби захисту від Covid-19 на суму €195 тис, повідомив прем’єр-міністр країни Едуард Гегер.

Гегер також додав, що Словаччина і надалі передаватиме Україні гуманітарну допомогу.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Pixabay

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