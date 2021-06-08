Военные ВСУ испытали новый БТР-морпех — ФОТО, ВИДЕО

Украинские военные испытали новый БТР-4Е, который предназначен для преодоления водных преград.

Его прозвали БТР-морпех, за способность быстро передвигаться по воде.

Эта военная машина дополнена улучшенными характеристиками и в дальнейшем будет помогать ВМС Украины в десантировании с надводных десантных кораблей, рассказал министр обороны Андрей Таран.

По словам министра, БТР-4Е успешно прошел дополнительные испытания и отлично себя зарекомендовал.

— Современный, многофункциональный, грозный — это тремя словами характеристика такого варианта выполнения БТР-4Е — поделился Таран.

Многофункциональный и грозный: военные ВСУ испытали обновленный БТР-морпех / 4 фотографии

Он также отметил, что главным отличием БТР-4Е является способность круглосуточно выполнять задачи в зонах умеренно-холодного морского климата, а также транспортировки и огневая поддержка личного состава морской пехоты.

Новые украинские снаряды для Градов

27 мая на Николаевщине состоялись испытания новейших снарядов к РСЗО Град — Тайфун-1.

Производителем технической новинки стало госпредприятие Южное имени Янгеля, а создали снаряды в рамках государственного контракта с Министерством обороны Украины.