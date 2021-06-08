Військові ЗСУ випробували новий БТР-морпіх – ФОТО, ВІДЕО

Українські військові випробували новий БТР-4Е, який призначений для подолання водних перешкод.

Його прозвали БТР-морпіх, за здатність швидко пересуватись по воді.

Ця військова машина доповнена покращеними характеристиками і в подальшому допомогатиме ВМС України у десантуванні з надводних десантних кораблів, розповів міністр оборони Андрій Таран.

За словами міністра, БТР-4Е успішно пройшов додаткові випробування та відмінно себе зарекомендував.

— Сучасний, багатофункціональний, грізний — це трьома словами характеристика такого варіанту виконання БТР-4Е – поділився Таран.

Багатофункціональний та грізний: військові ЗСУ випробували оновлений БТР-морпіх / 4 фотографии

Він також наголосив, що головною відмінністю БТР-4Е є здатність цілодобово виконувати завдання в зонах помірно-холодного морського клімату, а також транспортування та вогнева підтримка особового складу морської піхоти.

Нові українські снаряди для Градів

27 травня на Миколаївщині відбулись випробування новітніх снарядів до РСЗВ Град – Тайфун-1.

Виробником технічної новинки стало держпідприємство Південне імені Янгеля, а створили снаряди у рамках державного контракту із Міністерством оборони України.