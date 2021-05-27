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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

На Миколаївщині випробували новітні українські снаряди для Градів

На Миколаївщині випробували новітні українські снаряди для Градів

На Миколаївщині провели успішне випробування новітніх українських снарядів до РСЗВ Град.

Випробувальні пуски реактивних 122 мм снарядів Тайфун-1 відбулися на полігоні Широколанівський.

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Розробником дослідних зразків стало держпідприємство Південне імені Янгеля, а створили Тайфун-1 у межах договору з Міністерством оборони України.

За словами технічного керівника випробувань, запуски снарядів відбулись із використанням штабної бойової машини БМ-21. Також під час польоту задіяли наземний мобільний вимірювальний пункт, щоб отримувати телеметричну інформацію у режимі реального часу.

Випробування новітніх українських снарядів для Градів – ФОТО
Випробування новітніх українських снарядів для Градів – ФОТО
Випробування новітніх українських снарядів для Градів – ФОТО
Випробування новітніх українських снарядів для Градів – ФОТО
На Миколаївщині випробували новітні українські снаряди для Градів / 2 фотографии

Антитерористичні навчання

СБУ проведе антитерористичні навчання у київському метрополітені в ніч на 28 травня.

Вони відбудуться у Шевченківському районі столиці, а задіяні будуть одразу декілька станцій.

Тому у цей час можливі зміни у графіку руху потягів та перевірка документів у пасажирів метро, попередили у Службі безпеки України.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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