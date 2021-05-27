Випробування новітніх українських снарядів для Градів – ФОТО

На Миколаївщині провели успішне випробування новітніх українських снарядів до РСЗВ Град.

Випробувальні пуски реактивних 122 мм снарядів Тайфун-1 відбулися на полігоні Широколанівський.

Розробником дослідних зразків стало держпідприємство Південне імені Янгеля, а створили Тайфун-1 у межах договору з Міністерством оборони України.

За словами технічного керівника випробувань, запуски снарядів відбулись із використанням штабної бойової машини БМ-21. Також під час польоту задіяли наземний мобільний вимірювальний пункт, щоб отримувати телеметричну інформацію у режимі реального часу.

На Миколаївщині випробували новітні українські снаряди для Градів / 2 фотографии

Антитерористичні навчання

СБУ проведе антитерористичні навчання у київському метрополітені в ніч на 28 травня.

Вони відбудуться у Шевченківському районі столиці, а задіяні будуть одразу декілька станцій.

Тому у цей час можливі зміни у графіку руху потягів та перевірка документів у пасажирів метро, попередили у Службі безпеки України.