Украинская армия начала испытания 12,7 мм крупнокалиберного пулемета, а также 14,5 мм антиматериальной винтовки отечественного производства.

Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба оборонного ведомства.

— Такие разработки способны поражать легкобронированные объекты. Мы ждали их с нетерпением. Понятно, что основной элемент стрелкового оружия – это ствол. Технологический процесс его производства достаточно сложен и требует определенного опыта, — заявил он.

По словам главы Минобороны, после завершения необходимых испытаний будут закрыты все потребности ВСУ в пулеметах и винтовках.

Пулеметы и винтовки: Таран рассказал об испытаниях крупнокалиберного оружия / 2 фотографии

Чиновник также добавил, что такое вооружение используется не только общевойсковыми соединениями, но и может устанавливаться на различные виды боевой техники.

Испытания обновленного БТР-Морпех

Украинские военные испытали модификацию БТР-4Е Морпех, которая предназначена для форсирования водных преград.

Машина обладает улучшенными характеристиками и поможет ВМС Украины десантироваться с кораблей.

По словам министра обороны Андрея Тарана, БТР уже прошел предварительные испытания, на которых отлично себя зарекомендовал.