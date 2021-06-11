Пулеметы и винтовки: Таран рассказал об испытаниях крупнокалиберного оружия

Украинская армия начала испытания 12,7 мм крупнокалиберного пулемета, а также 14,5 мм антиматериальной винтовки отечественного производства.
Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба оборонного ведомства.
— Такие разработки способны поражать легкобронированные объекты. Мы ждали их с нетерпением. Понятно, что основной элемент стрелкового оружия – это ствол. Технологический процесс его производства достаточно сложен и требует определенного опыта, — заявил он.
По словам главы Минобороны, после завершения необходимых испытаний будут закрыты все потребности ВСУ в пулеметах и винтовках.
Чиновник также добавил, что такое вооружение используется не только общевойсковыми соединениями, но и может устанавливаться на различные виды боевой техники.
Испытания обновленного БТР-Морпех
Украинские военные испытали модификацию БТР-4Е Морпех, которая предназначена для форсирования водных преград.
Машина обладает улучшенными характеристиками и поможет ВМС Украины десантироваться с кораблей.
По словам министра обороны Андрея Тарана, БТР уже прошел предварительные испытания, на которых отлично себя зарекомендовал.