Українська армія почала випробування 12,7 мм великокаліберного кулемета, а також 14,5 мм антиматеріальної гвинтівки вітчизняного виробництва.

Про це розповів міністр оборони України Андрій Таран, передає прес-служба оборонного відомства.

– Такі розробки здатні вражати легкоброньовані об’єкти. Ми чекали їх з нетерпінням. Зрозуміло, що основний елемент стрілецької зброї – це ствол. Технологічний процес його виробництва досить складний і вимагає певного досвіду, – заявив він.

За словами глави Міноборони, після завершення необхідних випробувань буде закрито всі потреби ЗСУ в кулеметах та гвинтівках.

Кулемети та гвинтівки: Таран розповів про випробування великокаліберної зброї / 2 фотографии

Чиновник також додав, що таке озброєння використовується не лише загальноармійськими сполученнями – її також можна встановлювати на різноманітні види бойової техніки.

Випробування оновленого БТР-Морпех

Українські військові випробували модифікацію БТР-4Е Морпех, яка призначена для форсування водних перешкод.

Машина має поліпшені характеристики та допоможе ВМС України десантуватися з кораблів.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, БТР вже пройшов попередні випробування, на яких відмінно себе зарекомендував.