Украина отменила запрет на въезд граждан, прибывающих из Индии

Постановлением правительства №611 от 16 июня отменен запрет на въезд в Украину с территории Индии, действовавший больше месяца из-за рекордных показателей распространения коронавируса в этой стране.

Со 2 мая в Украину могли вернуться только наши соотечественники или те, кто постоянно проживает на территории страны, но с условием прохождения двухнедельной самоизоляции.

Документом вносятся правки в постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года №1236, установившее полный запрет на пересечение границы Украины иностранцами или лицами без гражданства, прибывшими из Индии, а также теми, кто находился на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

30 апреля в Минздраве заявили, что со 2 мая Украина запрещает въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране.

На тот момент главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине ситуация с коронавирусной болезнью стабилизировалась, а Индия является лидером по регистрации абсолютного ежедневного количества случаев заражения – почти 500 тыс. случаев за сутки.

Так называемый индийский штамм коронавируса выявлен уже в 74 странах мира. Он быстрее распространяется, гораздо заразнее и имеет более серьезные осложнения. К его проявлениям относится боль в животе и суставах, тошнота, рвота, потеря аппетита и слуха.

Правительства стран опасаются, что в государствах с менее надежными системами мониторинга этот штамм гораздо более распространен, чем сообщают официальные данные.