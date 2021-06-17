Україна скасувала заборону на в’їзд громадян, які прибувають з Індії

Постановою уряду №611 від 16 червня скасовано заборону на в’їзд в Україну з території Індії, який діяв більше місяця через рекордні показники поширення коронавірусу в цій країні.

З 2 травня в Україну могли повернутися лише наші співвітчизники або ті, хто постійно проживає на території країни, але за умови проходження двотижневої самоізоляції.

Документом вносяться правки до постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236, якою встановлювалася повна заборона на перетин кордону України іноземцями або особами без громадянства, які прибули з Індії, або тими, хто перебував на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

30 квітня в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що з 2 травня Україна забороняє в’їзд із Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні.

Тоді ще головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, в Україні ситуація з коронавірусною хворобою стабілізувалася, а Індія є лідером щодо реєстрації абсолютної щоденної кількості випадків зараження – майже 500 тис. випадків за добу.

Так званий індійський штам коронавірусу виявили вже у 74 країнах світу. Він швидше поширюється, набагато заразніший та має більш серйозні ускладнення, наприклад, біль в животі та суглобах, нудоту, блювоту, втрату апетиту та слуху.

Уряди країн побоюються, що у державах з менш надійними системами моніторингу цей штам має набагато більше поширення, ніж повідомляють офіційні дані.