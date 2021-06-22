С 24 июня в Донецкую область начнет курсировать поезд №826 Днепр – Авдеевка. О расширении железнодорожного сообщения с областью сообщил и. о. председателя правления АО Укрзализныця Иван Юрик.

Новый поезд будет выходить на маршрут ежедневно, кроме среды.

Поезд №826 Днепр — Авдеевка будет отправляться в 09.56 и прибывать в Авдеевку в 14.23.

В обратном направлении поезд №825 Авдеевка – Днепр будет ехать в 15.19. В Днепр будет возвращаться в 19.43.

Поезд будет курсировать через 23 станции, в частности через Покровск, Межевую, Просяную, Чаплино и т.д.

В Укрзализныце отмечают, что украинцы не смогут воспользоваться поездом Днепр – Авдеевка 27, 28, 29, 30 и 31 июля, поскольку в эти дни на пути будут проводить сезонные ремонтные работы.

13 декабря по маршруту Киев – Авдеевка начал курсировать поезд №135/136.

Кроме того, на днях Укрзализныця назначила новый дневной скоростной поезд Интерсити №761/762 Киев – Одесса. Поезд начнет курсировать с 26 июня 2021 года.

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця