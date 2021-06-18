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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Киева в Одессу

Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Киева в Одессу

Укрзализныця назначает новый поезд, который будет следовать по маршруту Киев — Одесса. Железнодорожный транспорт начнет курсировать с 26 июня 2021 года.

Дневной скоростной поезд Интерсити №761/762 будет курсировать с остановками. В частности, их будут делать в Виннице, Жмеринке.

Больше подробностей относительно этого поезда в железнодорожной компании обещают предоставить позже.

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На днях Укрзализныця уже назначила два дополнительные поезда в Одессу накануне выходных ко Дню Конституции.

Они будут курсировать по маршрутам Одесса — Харьков и Киев — Одесса на праздничные выходные.

Источник: Укрзализныця

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