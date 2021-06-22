Із 24 червня до Донецької області почне курсувати поїзд №826 Дніпро – Авдіївка. Про розширення залізничного сполучення з областю повідомив в.о. голови правління АТ Укрзалізниця Іван Юрик.

Новий поїзд виходитиме на маршрут щодня, крім середи.

Поїзд №826 Дніпро – Авдіївка вирушатиме о 09.56 і прибуватиме до Авдіївки о 14.23.

У зворотному напрямку поїзд №825 Авдіївка – Дніпро їхатиме о 15.19. До Дніпра повертатиметься о 19.43. Потяг курсуватиме через 23 станції, зокрема Покровськ, Межову, Просяну, Чаплине тощо.

В Укрзалізниці наголошують, що українці не зможуть скористатись потягом Дніпро – Авдіївка 27, 28, 29, 30 та 31 липня, оскільки в ці дні на колії триватимуть сезонні ремонтні роботи.

13 грудня за маршрутом Київ – Авдіївка почав курсувати поїзд №135/136.

Крім того, днями Укрзалізниця призначила новий денний швидкісний поїзд Інтерсіті №761/762 Київ – Одеса. Потяг почне курсувати із 26 червня 2021 року.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця