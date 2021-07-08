Субсидию на следующий год автоматически переназначат тем, кто получал ее во время отопительного периода 2020-2021 годов. Сделают это после того, как Минфин проверит, соответствуют ли данные потребителей необходимым условиям.

Но стоит учесть: если документы на субсидию подавались в начале прошлого отопительного сезона, а средства перечислялись в Ощадбанк, который оплачивал коммунальные платежи, то их нужно подавать заново.

Поскольку гражданин должен указать, куда именно нужно перечислять средства: на банковский счет или на отделение почты.