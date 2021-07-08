Кому назначат субсидию автоматически?
Субсидию на следующий год автоматически переназначат тем, кто получал ее во время отопительного периода 2020-2021 годов. Сделают это после того, как Минфин проверит, соответствуют ли данные потребителей необходимым условиям.
Но стоит учесть: если документы на субсидию подавались в начале прошлого отопительного сезона, а средства перечислялись в Ощадбанк, который оплачивал коммунальные платежи, то их нужно подавать заново.
Поскольку гражданин должен указать, куда именно нужно перечислять средства: на банковский счет или на отделение почты.
Кому нужно подать документы заново?
Согласно нововведениям, новый пакет документов должны подать граждане, которым:
- субсидию давали в денежной безналичной форме;
- субсидию назначили по фактическому месту жительства лицам, которые арендуют жилье на основании договора найма, индивидуальным застройщикам, дома которых не приняты в эксплуатацию, и внутренне перемещенным лицам;
- субсидию назначили без учета лиц, зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.
Какие документы нужны для переоформления субсидии?
Для назначения субсидии нужно подать заявление и декларацию. Сделать это можно как лично, так и онлайн. Скачать бланки и образцы оформления документов можно по ссылке.
Если вы решили оформить субсидию онлайн, нужно заполнить документы и направить их в местное управление социальной защиты населения.
Список электронных адресов
Также документы можно распечатать, заполнить и самостоятельно подать:
- уполномоченному должностному лицу исполкома местного совета территориальной общины;
- в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) территориальной общины.
Жители населенных пунктов, вошедших в объединенные территориальные общины, могут обратиться в:
- исполком территориальной общины;
- структурное подразделение по вопросам социальной защиты общества;
- Центр по предоставлению административных услуг (ЦПАУ) территориальной общины;
- органы социальной защиты госадминистрации района;
- к старосте.
Когда подавать документы и сколько ждать начисления субсидии?
Граждане, которым нужно подать новый пакет документов, могут сделать это до конца сентября. Но стоит учесть, что субсидию назначают с 1 мая и до конца следующего отопительного периода, то есть до 30 апреля 2022 года.
Процедура начисления субсидии займет 10 дней (ранее комиссии рассматривали документы до 30 дней).
Кому откажут в субсидии?
Правила начисления субсидии 2021 предусматривают, что право на помощь от государства потеряет тот, кто:
- купил квартиру, земельный участок, транспортное средство (кроме мопеда или прицепа), товары длительного пользования на сумму свыше 50 тыс. грн однократно в течение года;
- имеет банковский депозит на сумму свыше 100 тыс. грн;
- купил/продал валюту и банковские металлы в течение года на сумму более 50 тыс. грн;
- декларирует отсутствие дохода и находился за границей более 60 дней (за исключением пребывания на лечении, в командировке, для наблюдения за ребенком);
- имеет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и по оплате алиментов более трех месяцев;
- не вернул в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период;
- имеет авто, которому менее пяти лет с даты выпуска;
- имеет два и более автомобилей, которым нет 15 лет с даты выпуска;
- не имеет доходов и при этом нигде не учился, не работал, не имел статуса безработного.
Также в начислении субсидии откажут, если площадь квартиры превышает 130 кв. м, а площадь дома — более 230 кв. м.
Как узнать размер субсидии?
Узнать размер субсидии можно онлайн на сайте subsidii.ioc.gov.ua. По этой же ссылке можно проверить, назначили ли вам помощь.
Для этого нужно только выбрать область, название населенного пункта, номер дома или квартиры.
Это даст вам возможность узнать размер назначенной субсидии за полный месяц отопительного или неотопительного периода.