Субсидію на наступний рік автоматично перепризначать тим, хто її отримував під час опалювального періоду 2020-2021 років. Зроблять це після того, як Мінфін перевірить, чи дані споживачів відповідають необхідним умовам.

Але варто врахувати: якщо документи на субсидію подавалися на початку минулого опалювального сезону, а кошти перераховувалися в Ощадбанк, який оплачував комунальні платежі, то їх потрібно подавати заново.

Оскільки громадянин повинен вказати, куди саме потрібно перераховувати кошти: на банківський рахунок чи на відділення пошти.