Кому призначать субсидію автоматично?
Субсидію на наступний рік автоматично перепризначать тим, хто її отримував під час опалювального періоду 2020-2021 років. Зроблять це після того, як Мінфін перевірить, чи дані споживачів відповідають необхідним умовам.
Але варто врахувати: якщо документи на субсидію подавалися на початку минулого опалювального сезону, а кошти перераховувалися в Ощадбанк, який оплачував комунальні платежі, то їх потрібно подавати заново.
Оскільки громадянин повинен вказати, куди саме потрібно перераховувати кошти: на банківський рахунок чи на відділення пошти.
Кому потрібно подати документи заново?
Згідно із нововведеннями, новий пакет документів повинні подати громадяни, яким:
- субсидію надавали у грошовій безготівковій формі;
- субсидію призначили за фактичним місцем проживання особам, які орендують житло на підставі договору найму, індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, і внутрішньо переміщеним особам;
- субсидію призначили без урахування осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.
Які документи потрібні для переоформлення субсидії?
Для призначення субсидії потрібно подати заяву і декларацію. Зробити це можна як особисто, так і онлайн. Завантажити бланки і зразки оформлення документів можна за посиланням.
Якщо ви вирішили оформити субсидію онлайн, потрібно заповнити документи та надіслати їх на адресу місцевого управління соціального захисту населення.
Список електронних адрес
Також документи можна роздрукувати, заповнити і самостійно подати:
- уповноваженій посадовій особі виконкому місцевої ради територіальної громади;
- у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) територіальної громади.
Мешканці населених пунктів, які увійшли до об’єднаних територіальних громад, можуть звернутися до:
- старост;
- виконкому територіальної громади;
- структурного підрозділу з питань соціального захисту громади;
- Центру із надання адміністративних послуг (ЦНАП) територіальної громади;
- органу соціального захисту держадміністрації району.
Коли подавати документи і скільки чекати на нарахування субсидії?
Громадяни, яким потрібно подати новий пакет документів, можуть зробити це до кінця вересня. Але варто врахувати, що субсидію призначають з 1 травня і до кінця наступного опалювального періоду, тобто до 30 квітня 2022 року.
Процедура нарахування субсидії займе 10 днів (раніше комісії розглядали документи до 30 днів).
Кому відмовлять у субсидії?
Правила нарахування субсидії 2021 передбачають, що право на допомогу від держави втратить той, хто:
- купив квартиру, земельну ділянку, транспортний засіб (окрім мопеда або причепа), товари довгострокового використання на суму понад 50 тис. грн одноразово протягом року;
- має банківський депозит на суму понад 100 тис. грн;
- купив/продав валюту та банківські метали протягом року на суму понад 50 тис. грн;
- декларує відсутність доходу і перебував за кордоном понад 60 днів (за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною);
- має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів понад три місяці;
- не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;
- має авто, якому менше п’яти років із дати випуску;
- має два і більше автомобілів, яким немає 15 років з дати випуску;
- не має доходів і при цьому ніде не навчався, не працював, не мав статусу безробітного.
Також у нарахуванні субсидії відмовлять, якщо площа квартири перевищує 130 кв. м, а площа будинку – понад 230 кв. м.
Як дізнатися розмір субсидії?
Дізнатися розмір субсидії можна онлайн на сайті subsidii.ioc.gov.ua. За цим же посиланням можна перевірити, чи призначили вам допомогу.
Для цього потрібно лише обрати область, назву населеного пункту, номер будинку або квартири.
Це дасть вам змогу дізнатися розмір призначеної субсидії за повний місяць опалювального або неопалювального періоду.