В Запорожской области тренер создавал детскую порнографию, а родителям говорил, что их дети якобы будут участвовать в фотосессии спортивного белья.

Из-за его действий пострадали три девочки, каждой из них на момент съемок было 8 лет. Родители, не зная истинных намерений 48-летнего мужчины, подписали письменное согласие на “фотосессию”, в которой дети якобы должны были участвовать.

После этого тренер заставлял маленьких девочек позировать для откровенных фотографий. Злоумышленник распространял порнографический контент со своими воспитанницами в скрытой сети DarkNet ради денег.

Во время обыска в доме мужчины изъяли компьютерную технику, фотоаппарат и жесткие диски. По данным Киберполиции, на этой технике содержалось более 500 ГБ порнографических снимков с участием детей.

Правонарушителю объявили подозрение по статье (Развращение несовершеннолетних) и статьей 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Тренеру по спортивной акробатике грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.