Когда начнется учебный год 2021-2022 в школах

Учебный год 2021-2022 начинается традиционно, 1 сентября, в среду.

В Минобразования отмечают, что понимают потребность учащихся в живом общении и то, как все устали от дистанционного обучения.

Поэтому процесс вакцинации работников образования идет ускоренными темпами, чтобы до 1 сентября успеть провакцинировать как можно больше учителей.

Сейчас начало учебного года планируется начать в очном режиме.

По словам министра образования Сергея Шкаралета, дети в детских садах и начальной школе должны обязательно посещать учебное заведение.

Остальные школьники будут ходить в школу в зависимости от эпидемиологической ситуации в своем регионе. Если область будет попадать в красную зону — учиться придется дистанционно.

Стандартная система школьного обучения в Украине предусматривает четыре каникулярных периода. На этот раз в большинстве школ они состоятся в следующем режиме:

осенние каникулы — с 25 октября по 31 октября 2021;

зимние каникулы — с 25 декабря 2021 до 9 января 2022;

весенние каникулы — 28 марта по 3 апреля 2022;

летние каникулы — с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Но эти даты могут быть не окончательными и влиять на них будет снова эпидемическая ситуация в стране.

В общем, учебный год должен начаться 1 сентября, а завершиться — не позднее 1 июля.

В высших учебных заведениях год также начинается 1 сентября 2021, а вот каникулы и дату окончания каждый ВУЗ решает индивидуально, в соответствии с расписанием сессии и учебной программы.