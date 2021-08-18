Как будут работать школы в Украине с 1 сентября: будут ли дети учиться дистанционно

Адаптивный карантин продлен до 1 октября, а пандемия коронавируса продолжается, поэтому в 2021 году школьники снова вынуждены учиться в непривычных условиях.

По сети распространяется различная информация о том, что ученики не пойдут в школу 1 сентября или весь год будут учиться дистанционно.

Факты ICTV разобрались, каким обещает быть новый учебный год и как будут работать школы в условиях пандемии.

16 августа МОН отреагировал на фейки, которые распространяются в интернете. По данным Министерства, информация о том, что обучение не начнется с 1 сентября является недостоверной.

Глава МОН Сергей Шкаралет отметил, что учебный год 2021/2022 начнется при любых условиях.

Сейчас планируется, что ученики будут ходить в школу в обычном, очном режиме, так как страна находится в зеленой зоне.

Это Шкаралет подтвердил во время выступления на одном из украинских телеканалов.

По словам министра, обучение будет проходить в обычном формате в том случае, когда учебное заведение находится в зеленой зоне.

Для желтого, оранжевого или красного уровня будет применяться смешанная или дистанционная форма обучения.

Главное, что обучение не прекратится и будет продолжаться по графику независимо от коронавируса, даже если придется перейти на дистанционку.

— Дистанционный или смешанный формат возможен, если регион будет желтый, оранжевый или красный. С министром здравоохранения Виктором Ляшко мы предполагали три сценария начала учебного года. Когда будет только зеленый режим по всей стране, то это обычное полноформатное обучение без изменений в образовательном процессе, — сказал Шкаралет.

В другом интервью глава МОН заверил, что 1 сентября все ученики обязательно пойдут в школу, а вот дальше все будет зависеть от эпидемической ситуации.

Распространение коронавируса может повлиять и на каникулы, которые могут начать раньше или позже.

Сейчас планируется, что каникулы пройдут по следующему графику:

Школы в желтой, оранжевой и красной зоне

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко прогнозирует, что нового локдауна не избежать, но некоторые учебные заведения могут работать даже в красной зоне.

Для того, чтобы иметь возможность учиться очно в красной зоне и во время строгого локдауна, более 80% учителей и персонала учебного заведения должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса.

Если этот процент не достигнут — ученики переходят на смешанную или дистанционную форму обучения.

Итак, обучение в украинских школах должно начаться в обычном режиме, а как оно будет продолжаться — зависит от эпидемической ситуации и уровня провакцинованости педагогов.