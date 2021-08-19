Як працюватимуть школи та ВНЗ в Україні з 1 вересня: чи будуть діти навчатися дистанційно

Адаптивний карантин продовжено до 1 жовтня, а пандемія коронавірусу триває, тож у 2021 році школярі знову вимушені навчатися у незвичних умовах.

Мережею ширяться різноманітна інформація про те, що учні не підуть до школи 1 вересня або весь рік навчатимуться дистанційно.

Факти ICTV розібрались, яким обіцяє бути новий навчальний рік та як працюватимуть школи в умовах пандемії.

16 серпня МОН відреагував на фейки, які ширяться в інтернеті. За даними Міністерства, інформація про те, що навчання не почнеться з 1 вересня є недостовірною.

Очільник МОН Сергій Шкаралет наголосив, що навчальний рік 2021/2022 розпочнеться за будь-яких умов.

Наразі планується, що учні ходитимуть до школи у звичайному, очному режимі, адже країна перебуває у зеленій зоні.

Це Шкаралет підтвердив під час виступу на одному з українських телеканалів.

За словами міністра, навчання відбуватиметься у звичайному форматі у тому випадку, коли навчальний заклад розташований у зеленій зоні.

Для жовтого, помаранчевого чи червоного рівня застосовуватиметься змішана або дистанційна форма навчання.

Головне, що навчання не припиниться і триватиме за графіком незалежно від коронавірусу, навіть якщо доведеться перейти на дистанційку.

– Дистанційний або змішаний формат можливий, якщо регіон буде жовтий, помаранчевий або червоний. З міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком ми припускали три сценарії початку навчального року. Коли буде тільки зелений режим у всій країні, то це звичайне повноформатне навчання без змін в освітньому процесі, – сказав Шкаралет.

У іншому інтерв’ю очільник МОН запевнив, що 1 вересня усі учні обов’язково підуть до школи, а от далі все залежатиме від епідемічної ситуації.

– МОН разом з Міністерством охорони здоров’я розглядає три сценарії початку навчального року, але ми мріємо про те і сподіваємось, що так і буде, що ми офлайн почнемо цей навчальний рік, бо діти мають соціалізуватися. Діти і викладачі вже скучили за цим живим спілкуванням і ми намагаємось зробити і організувати все так, щоб заклади освіти відкрили свої двері 1 вересня, – сказав перший заступник міністра освіти Вітренко Андрій

Олександрович у коментарі Фактам ICTV.

Поширення коронавірусу може вплинути і на канікули, які можуть почати раніше або пізніше.

Наразі планується, що канікули пройдуть за таким графіком:

Школи у жовтій, помаранчевій та червоній зоні

Керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко прогнозує, що нового локдауну не уникнути, але деякі заклади освіти можуть працювати навіть у червоній зоні.

Для того, щоб мати змогу навчатися очно у червоній зоні та під час суворого локдауну, понад 80% вчителів та персоналу навчального закладу мають пройти повний курс вакцинації від коронавірусу.

Якщо цей відсоток не досягнутий – учні переходять на змішану чи дистанційну форму навчання.

Отже, навчання в українських школах має розпочатись у звичайному режимі, а як воно триватиме далі – залежить від епідемічної ситуації та рівня провакцинованості освітян.

Навчання у ВНЗ з 1 вересня

План роботи зі студентами майже не відрізняється від обмежень передбачених для школярів, однак керівництво вишей матиме більше свободи.

За даними МОН, керівництво ВНЗ має право самостійно вирішувати у якій формі навчатимуться студенти в залежності від епідемічної ситуації в регіоні.

– Ми на сьогодні, керуючись нормативними документами державного рівня, плануємо розпочати навчання в аудиторіях. Звісно ми готові до того, якщо буде посилення і зростання пандемії, щоб перейти на дистанційні форми навчання, – розповідає Фактам ICTV ректор КНУ імені Шевченка Володимир Бугров.

А от у Київської політехніки інший план щодо нового навчального року.

– Ми плануємо, що у нас буде змішане навчання. Тобто лекційні заняття проводитимуть дистанційно, а практичні і лабораторні – очно, – розповів нам відповідальний секретар приймальної комісії КПІ імені Сікорського Сергій Мураковський.

Також до змішаного формату навчання схиляється і Києво-Могилянська академія.