Все по плану: Кулеба рассказал как повлияет ситуация в Афганистане на визит Зеленского в США

Ситуация в Афганистане, сложившаяся там после захвата власти террористической организацией Талибан, не повлияет на программу визита президента Украины Владимира Зеленского в США, которая была перенесена на 31 августа.

В частности, украинский лидер посетит Вашингтон и штат Калифорния, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, ситуация может измениться в любой момент.

— То, что происходит в Афганистане, может повлиять на все. Но по состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов, что есть какое-то негативное влияние на подготовку к визиту президента Украины, — сказал Кулеба.

По данным Офиса президента Украины, главной темой переговоров между лидерами двух стран станут вопросы безопасности. Речь, в частности, пойдет о помощи Киеву в противостоянии агрессивным действиям России, а также возвращения контроля над оккупированным Крымом.

Кроме того, планируется заключение договоренности о разработке плана по укреплению энергобезопасности Украины.

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В ОП также напомнили, что Киев настаивает на опасности достройки российского газопровода Северный поток-2 как для всего Европейского Союза, так и для Украины.

Напомним, накануне из аэропорта Борисполь в Кабул вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД для эвакуации украинцев.

Военный самолет находится в аэропорту Маската, где ждет разрешения на вылет в Кабул.

В свою очередь министр иностранных дел сообщил, что из захваченного талибами Афганистана хотят улететь 153 украинца.