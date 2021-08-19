Все по плану: Кулеба рассказал как повлияет ситуация в Афганистане на визит Зеленского в США

Ситуация в Афганистане, сложившаяся там после захвата власти террористической организацией Талибан, не повлияет на программу визита президента Украины Владимира Зеленского в США, которая была перенесена на 31 августа.
В частности, украинский лидер посетит Вашингтон и штат Калифорния, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, ситуация может измениться в любой момент.
— То, что происходит в Афганистане, может повлиять на все. Но по состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов, что есть какое-то негативное влияние на подготовку к визиту президента Украины, — сказал Кулеба.
По данным Офиса президента Украины, главной темой переговоров между лидерами двух стран станут вопросы безопасности. Речь, в частности, пойдет о помощи Киеву в противостоянии агрессивным действиям России, а также возвращения контроля над оккупированным Крымом.
Кроме того, планируется заключение договоренности о разработке плана по укреплению энергобезопасности Украины.
В ОП также напомнили, что Киев настаивает на опасности достройки российского газопровода Северный поток-2 как для всего Европейского Союза, так и для Украины.
Напомним, накануне из аэропорта Борисполь в Кабул вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД для эвакуации украинцев.
Военный самолет находится в аэропорту Маската, где ждет разрешения на вылет в Кабул.
В свою очередь министр иностранных дел сообщил, что из захваченного талибами Афганистана хотят улететь 153 украинца.