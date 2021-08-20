Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Ангелой Меркель 22 августа.

В интервью журналистам мировых СМИ Зеленский рассказал, что надеется на то, что канцлер “привезет в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины”.

По словам Зеленского, он не ожидает от нее “подарков”, но надеется, что Меркель достигнет определенного согласия с Путиным, так как их встреча состоится перед визитом в Украину.

— Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС, — сказал глава государства.

По мнению Зеленского, в том, что Меркель посетит Москву перед визитом в Киев нет никакой проблемы.

В то же время украинский президент раскритиковал политику немецкого канцлера в отношениях с Россией.

— Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко, — подчеркнул Зеленский.

Немецкий канцлер Ангела Меркель посетит Украину 22 августа и встретится с президентом Зеленским. О программе визита Меркель в Украину читайте в материале Фактов ICTV.