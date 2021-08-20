Канцер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним заявила, що анексія Криму – це порушення територіальної цілісності України.

Про це Меркель сказала на прес-конференції за підсумками зустрічі з Путіним у Москві. За її словами, наразі є певний застій у Нормандському форматі.

– На жаль, гинуть українські військовослужбовці уздовж лінії розмежування. Я виступала за те, щоб відновити та надати життя Нормандському формату, – заявила канцлер.

Меркель нагадала, що остання зустріч країн у чотирибічному форматі відбулася у грудні 2019 року в Парижі. На її думку, потрібно обговорити нові завдання заради досягнення інтересів жителів України та відновити мир на території країни.

– Наша позиція така: анексія Криму – це порушення територіальної цілісності України, яку ми відстоюватимемо як само собою зрозуміле, – наголосила Меркель.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель також підтримала продовження контракту між Росією та Україною про транзит газу. Термін чинного договору завершується у 2024 році.

Газовий контракт між Україною та Російською Федерацією уклали у 2019 році. Згідно з документом, Нафтогаз – це компанія-організатор транспортування російського газу та на замовлення Газпрому.

За даними Нафтогазу, найменша гарантована сума виторгу за послуги організації транспортування палива Газпрому за п’ять років складе понад $7,1 млрд.