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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Военкоматы посещать не нужно: сменить приписку теперь можно онлайн

Военкомат сборы

В приложении Дия запустили сервис Е-регистрация, который позволяет военнообязанным сменить приписку к военкомату в онлайн режиме.

Соответствующая услуга действует в тестовом режиме на территории семи городов Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Нововведение пока действует исключительно для владельцев ID-карт, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

— Молодежь призывного возраста, военнообязанные или резервисты заходят на портал Дия, заполняют электронное заявление, вносит свои личные данные и выбирают статус, а также вносят личный номер регистрации, — рассказали в МОУ.

Затем приложение направляет в госреестр заявление, где проверяется информация, которая затем передается в территориальные центры предоставления административных услуг.

В каких городах будет работать Е-регистрация

  • Киев;
  • Винница;
  • Кривой Рог;
  • Луцк;
  • Мариуполь;
  • Ровно;
  • Харьков.

Ранее соответствующая процедура занимала до двух недель и требовала посещения военкомата и предоставления ряда документов.

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Фото: харьковский военкомат

Источник: Минобороны

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