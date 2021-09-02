Военкоматы посещать не нужно: сменить приписку теперь можно онлайн

В приложении Дия запустили сервис Е-регистрация, который позволяет военнообязанным сменить приписку к военкомату в онлайн режиме.
Соответствующая услуга действует в тестовом режиме на территории семи городов Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Нововведение пока действует исключительно для владельцев ID-карт, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
— Молодежь призывного возраста, военнообязанные или резервисты заходят на портал Дия, заполняют электронное заявление, вносит свои личные данные и выбирают статус, а также вносят личный номер регистрации, — рассказали в МОУ.
Затем приложение направляет в госреестр заявление, где проверяется информация, которая затем передается в территориальные центры предоставления административных услуг.
В каких городах будет работать Е-регистрация
- Киев;
- Винница;
- Кривой Рог;
- Луцк;
- Мариуполь;
- Ровно;
- Харьков.
Ранее соответствующая процедура занимала до двух недель и требовала посещения военкомата и предоставления ряда документов.
Фото: харьковский военкомат