Военкоматы посещать не нужно: сменить приписку теперь можно онлайн

В приложении Дия запустили сервис Е-регистрация, который позволяет военнообязанным сменить приписку к военкомату в онлайн режиме.

Соответствующая услуга действует в тестовом режиме на территории семи городов Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Нововведение пока действует исключительно для владельцев ID-карт, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

— Молодежь призывного возраста, военнообязанные или резервисты заходят на портал Дия, заполняют электронное заявление, вносит свои личные данные и выбирают статус, а также вносят личный номер регистрации, — рассказали в МОУ.

Затем приложение направляет в госреестр заявление, где проверяется информация, которая затем передается в территориальные центры предоставления административных услуг.

В каких городах будет работать Е-регистрация

Киев;

Винница;

Кривой Рог;

Луцк;

Мариуполь;

Ровно;

Харьков.

Ранее соответствующая процедура занимала до двух недель и требовала посещения военкомата и предоставления ряда документов.

Фото: харьковский военкомат