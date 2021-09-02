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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Військкомати відвідувати не потрібно: змінити приписку тепер можна онлайн

Военкомат сборы

У додатку Дія запустили сервіс Е-реєстрація, який дозволяє військовозобов’язаним змінити приписку до військкомату в онлайн режимі.

Відповідна послуга діє в тестовому режимі на території семи міст України, повідомили в прес-службі Міністерства оборони.

Нововведення поки діє виключно для власників ID-карт, які внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

– Молодь призовного віку, військовозобов’язані або резервісти заходять на портал Дія, заповнюють електронну заяву, вносить свої особисті дані та вибирають статус, а також вносять особистий номер реєстрації, – розповіли в МОУ.

Потім додаток направляє до держреєстру заяву, де перевіряється інформація, яка потім передається в територіальні центри надання адміністративних послуг.

В яких містах буде працювати Е-реєстрація

  • Київ;
  • Вінниця;
  • Кривий Ріг;
  • Луцьк;
  • Маріуполь;
  • Рівне;
  • Харків.

Раніше відповідна процедура займала до двох тижнів і вимагала відвідування військкомату і надання ряду документів.

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Фото: харківський військкомат

Джерело: Міноборони

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