Військкомати відвідувати не потрібно: змінити приписку тепер можна онлайн

У додатку Дія запустили сервіс Е-реєстрація, який дозволяє військовозобов’язаним змінити приписку до військкомату в онлайн режимі.
Відповідна послуга діє в тестовому режимі на території семи міст України, повідомили в прес-службі Міністерства оборони.
Нововведення поки діє виключно для власників ID-карт, які внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
– Молодь призовного віку, військовозобов’язані або резервісти заходять на портал Дія, заповнюють електронну заяву, вносить свої особисті дані та вибирають статус, а також вносять особистий номер реєстрації, – розповіли в МОУ.
Потім додаток направляє до держреєстру заяву, де перевіряється інформація, яка потім передається в територіальні центри надання адміністративних послуг.
В яких містах буде працювати Е-реєстрація
- Київ;
- Вінниця;
- Кривий Ріг;
- Луцьк;
- Маріуполь;
- Рівне;
- Харків.
Раніше відповідна процедура займала до двох тижнів і вимагала відвідування військкомату і надання ряду документів.
Фото: харківський військкомат