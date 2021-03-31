Конец эры военкоматов: в Украине появится электронный военный билет

В Украине создали Единый государственный реестр военнообязанных. Теперь планируют ввести электронную регистрацию военных, электронный военный билет и электронные территориальные центры комплектования.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран. По его словам, теперь в Украине пришел конец эры военкоматов.

Вместо них будут территориальные центры комплектования. Поэтому в случае обострения ситуации на доукомплектование воинских частей теперь отведены считанные дни.

— Создан Единый государственный реестр военнообязанных и начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: э-регистрация, э-военный билет, э-транспорт, э-ТЦК. И это только верхушка айсберга. Мы не просто укрепили вооруженные силы, но и дали инструменты для внедрения изменений в других составляющих сектора безопасности и обороны, — отметил он.

Читайте Украина сократит призыв на срочную службу

30 марта Верховная Рада приняла закон, которым отменила военные комиссариаты. Теперь вместо них в Украине появятся современные территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Также новый закон позволяет в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации и предусматривает штрафы за нарушение правил воинского учета.