60 діб арешту – до 4 листопада. Такий запобіжний захід обрав підконтрольний РФ суд у Сімферополі першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу, якого затримали два дні тому російські силовики під час обшуку будинку у селі Первомайське.

Такий самий термін арешту суд окупантів обрав і для братів Азіза і Асана Ахтемових, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

– Їм оголосили підозру за нібито причетність до пошкодження газопроводу в селі Перевальне 23 серпня (частина 1 статті 281 УК РФ – диверсія). Всі троє утримуватимуться під вартою в СІЗО Сімферополя, – уточнила вона.

Цією статтею передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

Денисова звернулася до уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової з вимогою вжити заходів щодо дотримання прав незаконно ув’язнених громадян України на Кримському півострові.

Вранці 4 вересня кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла російські силовики вивезли з власного будинку в селі Первомайське після проведення обшуків.

Того ж дня проводилися обшуки і в будинках інших кримських татар.

Фото: Людмила Денісова