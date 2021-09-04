Обыски в Крыму: российские силовики вывезли заместителя главы Меджлиса из дома

Крымскотатарского активиста Наримана Джеляла российские силовики вывезли из собственного дома в селе Первомайское после проведения обысков.

Активист Заир Смедляев сообщил в Facebook, что в доме заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа проводили обыски оккупационные силовики. Однако после этого они вывезли его из жилища.

Некоторое время его местонахождение оставалось неизвестным. Вскоре глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщил, что Нариман Джелял находится в здании “ФСБ России в Республике Крым и городе Севастополе”.

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Утром Нариман Джелял сообщил, что обыски ночью проводили в доме нескольких человек. Среди них — 25-летний Азиз Ахметов, который якобы может быть причастен к взрыву газопровода в селе Перевальном. Его тоже вывезли после обыска в неизвестном направлении.

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Журналист Шевкет Наматуллаев также сообщил о похищении 39-летнего активиста Эльдара Обдаманова, местонахождение которого не могут установить уже более суток.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило очередные преступные шаги оккупантов на территории Крыма и Севастополя, направленные на преследование представителей Меджлиса крымскотатарского народа.

В представительстве уверены, что незаконные обыски и задержания — очередной акт политики вытеснения коренного крымскотатарского народа и его представительных органов из Крыма, акт подавления любых проявлений сплоченности и активности в отстаивании прав.

Источник: Крымская правозащитная группа

Фото: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым