Мемориальный центр Холокоста ищет потомков жертв Бабьего Яра

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр по всему миру разыскивает потомков жертв трагедии Бабьего Яра. С этой целью была создана специальная Карта связей.

На онлайн-карте можно проследить связи между погибшими в Бабьем Яру и их родственниками, которые хранят память о своих предках.

Добавить данные на Карту связей может каждый, кто располагает информацией о том, что его родственники погибли в Бабьем Яру. Вся информация проходит через премодерацию исследователей Мемориального центра.

Свои имена на карту уже добавили жители Украины, Израиля, США, Германии, Испании, Австралии и других стран.

Информация, которой они делятся, является источником исследования истории Холокоста на территории Украины и помогает восстанавливать имена погибших в Бабьем Яру, рассказала заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Анна Фурман.

— Карта связей позволит нам поддерживать контакт с потомками жертв Бабьего Яра и помогать друг другу. Исследователи Мемориального центра по запросам разыскивают информацию о погибших родственниках во времена Холокоста, помогают восстановить историю семьи. Потомки, со своей стороны, делятся свидетельствами и артефактами, которые позволяют установить ранее не известные факты о трагедии Бабьего Яра и больше узнать о тех, кто погиб в урочище в годы нацистской оккупации, – отметила она.

Анна Фурман добавила, что в 70-90-е годы ХХ века евреи массово эмигрировали из СССР в Израиль и США. Бывало, что родственники разъезжались по разным странам, и их потомки теряли связь друг с другом. Но каждый хранил в памяти трагическую историю своей семьи. Карта связей поможет восстановить эти родственные узы, которые давно оборвались.

Свое имя на Карту связей уже вписал известный экскурсовод Ян Приворотский. В Бабьем Яру погибла его двоюродная бабушка – Эстер Тартаковская вместе с пятью детьми. Эстер отказалась ехать в эвакуацию в Узбекистан вместе с другими родственниками, поскольку не верила, что евреи подвергнутся геноциду.

— Она еще застала оккупацию Киева 1918 года, когда немцы хорошо относились к мирному населению. К тому же говорила: Куда я поеду с пятью детьми? – рассказывает Ян Приворотский. – Я сам живу в Иерусалиме, но периодически бываю в Киеве. Я встречаю много людей, которые давно живут за границей, но приезжают в Украину, ищут свои корни, находят своих родственников. Иногда такие встречи меняют судьбы.

Ян Приворотский добавил, что благодаря Карте связей родственники жертв Бабьего Яра, которые живут в разных странах, смогут найти друг друга. Это очень трогательно и важно.

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр призывает всех, чьи родственники были убиты в Бабьем Яру, добавить свое имя на Карту связей и заполнить заявку на сайте.

А также по возможности поделиться фотографиями, документами, предметами, принадлежавшими погибшим, написав на электронную почту names@babynyar.org.

По этому же адресу каждый может обратиться для получения информации о своих родных, которые, возможно, были убиты в Бабьем Яру или жили в Киеве в ХХ столетии.

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр возобновил имена более чем трети погибших в Бабьем Яру. Самый полный на сегодняшний день список жертв Бабьего Яра насчитывает 28 141 имя.

Также исследователи центра составили самый большой в Украине онлайн-архив важных документов ХХ века. В нем – более 1 млн 300 тыс. документов.

Фото: Бабий Яр