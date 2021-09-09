Меморіальний центр Голокосту розшукує нащадків жертв Бабиного Яру

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр по всьому світу розшукує нащадків жертв трагедії Бабиного Яру. З цією метою була створена спеціальна Карта зв’язків.

На онлайн-карті можна простежити зв’язки між загиблими в Бабиному Яру та їхніми родичами, які зберігають пам’ять про своїх предків.

Додати дані на Карту зв’язків може кожен, хто має інформацію про те, що його родичі загинули в Бабиному Яру. Уся інформація проходить через премодерацію дослідників Меморіального центру.

Свої імена на карту вже додали мешканці України, Ізраїлю, США, Німеччини, Іспанії, Австралії й інших держав.

Інформація, якою вони діляться, є джерелом дослідження історії Голокосту на території України та допомагає відновлювати імена загиблих у Бабиному Яру, розповіла заступниця генерального директора Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Анна Фурман.

– Карта зв’язків дозволить нам тримати контакт із нащадками жертв Бабиного Яру та допомагати одне одному. Дослідники Меморіального центру за запитами розшукують інформацію про загиблих родичів у часи Голокосту, допомагають відновити історію родини. Нащадки, зі свого боку, діляться свідченнями й артефактами, які дозволяють встановити раніше невідомі факти про трагедію Бабиного Яру та більше дізнатися про тих, хто загинув в урочищі в роки нацистської окупації, – зазначила вона.

Анна Фурман додала, що у 70-90-ті роки ХХ сторіччя євреї масово емігрували з СРСР до Ізраїлю та США. Бувало, що родичі роз’їжджалися по різних країнах, і їхні нащадки втрачали зв’язок одне з одним. Але кожен зберігав у памяті трагічну історію своєї родини. Карта зв’язків допоможе відновити ці родинні узи, які давно обірвалися.

Своє ім’я на Карту зв’язків уже вписав відомий екскурсовод Ян Приворотський. У Бабиному Яру загинула його двоюрідна бабуся – Естер Тартаковська разом із п’ятьма дітьми. Естер відмовилася їхати в евакуацію до Узбекистану разом з іншими родичами, оскільки не вірила, що євреї зазнають геноциду.

– Вона ще застала окупацію Києва 1918 року, коли німці добре ставилися до мирного населення. До того ж казала: Куди я поїду з п’ятьма дітьми? – розповідає Ян Приворотський. – Я сам живу в Єрусалимі, але періодично буваю в Києві. Я зустрічаю багато людей, які давно живуть за кордоном, але приїжджають в Україну, шукають своє коріння, знаходять своїх родичів. Іноді такі зустрічі змінюють долі.

Ян Приворотський додав, що завдякі Карті зв’язків родичі жертв Бабиного Яру, які живуть у різних країнах, зможуть відшукати одне одного. Це дуже зворушливо й важливо.

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр закликає всіх, чиї родичі були вбиті в Бабиному Яру, внести свої імена на Карту зв’язків і заповнити заявку на сайті.

А також за можливості поділитися фотографіями, документами, предметами, що належали загиблим, написавши на електронну пошту names@babynyar.org

За цією ж адресою кожен може звернутися за інформацією про своїх рідних, які, можливо, були вбиті в Бабиному Яру або жили в Києві у ХХ сторіччі.

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр відновив імена більш ніж третини загиблих у Бабиному Яру. Найповніший на сьогодні список жертв Бабиного Яру налічує 28 141 ім’я.

Також дослідники центру склали найбільший в Україні онлайн-архів важливих документів ХХ століття. У ньому – понад 1 млн 300 тис. документів.

Фото: Бабин Яр