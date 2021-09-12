Адвокат Николай Полозов допускает, что задержанному российскими оккупантами заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу могут усилить обвинения благодаря фальшивым “доказательствам”.

Из-за этого Джелялу и братьям Ахметовым может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет. По его словам, обвинение сейчас — от 10 до 15 лет тюрьмы.

Однако следует отметить, что в этой части статьи есть второй пункт, благодаря которому могут внести дополнительную квалификацию, поэтому из-за этого уголовное наказание могут усилить.

Джелял написал письмо из следственного изолятора. В нем первый заместитель главы Меджлиса подчеркнул, что его главное оружие — слово, и он будет продолжать бороться доступными ему способами в заключении.

Джелял заявил, что не будет отступать со своего пути и не намерен отказываться от должности представителя крымскотатарского народа. По его словам, его заключение сразу после возвращения из саммита Крымской платформы демонстрирует, что Россия готова мстить.

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Фото: Рефат Чубаров

Источник: Дом