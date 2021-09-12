Адвокат Микола Полозов допускає, що затриманому російськими окупантами заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу можуть посилити звинувачення завдяки фальшивим “доказам”.

Через це Джелялу та братам Ахметовим може загрожувати ув’язнення терміном до 20 років. За його словами, наразі звинувачення – від 10 до 15 років за ґратами.

Однак слід зазначити, що у цій частині статті є другий пункт, завдяки якому можуть внести додаткову кваліфікацію, тож через це кримінальне покарання можуть посилити.

Джелял написав листа зі слідчого ізолятора. У ньому перший заступник голови Меджлісу наголосив, що його головна зброя — слово, тож він продовжуватиме боротися доступними йому способами в ув’язненні.

Джелял заявив, що не відступатиме зі свого шляху та не має наміру відмовлятися від посади представника кримськотатарського народу. За його словами, його ув’язнення одразу після повернення з саміту Кримської платформи демонструє, що Росія готова мститися.

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Фото: Рефат Чубаров

Джерело: Дом