Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в настоящее время “белым” хакерам не удалось обнаружить уязвимые места в системе приложения Дия.

“Белых” хакеров еще называют “этичными” — они помогают компаниям находить и устранять недостатки в защите их приложений, сайтов и других электронных ресурсов.

— Сейчас проходит конкурс — он теперь постоянный. Деньги еще не выплачивали, — заявил министр в эфире одного из украинских телеканалов.

Федоров сказал, что хакерам пока не удалось обнаружить уязвимости в Дии. Минцифры Украины запустило Bug Bounty (программу, при помощи которой люди могут получить вознаграждение за нахождение ошибок) для “белых” хакеров.

Если они обнаружат уязвимые места в мобильном приложении Дия, тогда могут претендовать на денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составляет около $35 тыс.

Смена приписки онлайн

В мобильном приложении Дия запустили новый сервис Е-регистрация, который позволит военнообязанным сменить приписку в дистанционном режиме.

В настоящее время эта возможность действует в тестовом режиме в семи городах Украины исключительно для людей, у которых есть паспорт в формате ID-карты.

Раньше для этого необходимо было посещать военкомат, предоставлять определенные документы, а сама процедура занимала около двух недель.