Міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявив, що наразі “білим” хакерам не вдалося виявити вразливі місця у системі додатку Дія.

“Білих” хакерів ще називають “етичними” – вони допомагають компаніям знаходити та усувати недоліки у захисті їхніх додатків, сайтів та інших електронних ресурсів.

– Зараз проходить конкурс – він тепер постійний. Гроші ще не виплачували, – заявив міністр в ефірі одного з українських телеканалів.

Федоров сказав, що хакерам поки не вдалося виявити вразливості в Дії. Мінцифри України запустило Bug Bounty (програму, за допомогою якої люди можуть отримати винагороду за знаходження помилок) для “білих” хакерів.

Якщо вони виявлять вразливі місця у мобільному додатку Дія, тоді можуть претендувати на грошову винагороду. Загальний призовий фонд становить близько $35 тис.

Зміна приписки онлайн

У мобільному додатку Дія запустили новий сервіс Е-реєстрація, який дозволить військовозобов’язаним змінити приписку в дистанційному режимі.

Наразі ця можливість діє в тестовому режимі у семи містах України виключно для людей, у яких є паспорт у форматі ID-карти.

Раніше для цього необхідно було відвідувати військкомат, надавати певні документи, а сама процедура займала близько двох тижнів.