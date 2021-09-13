В приложении Дия появились небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года

В мобильном приложении Дія появилось новое важное обновление. Теперь в приложении отображаются небиометрические загранные паспорта, выданные после 2015 года.

Документ автоматически подтянется в приложении. Загранпаспорт в Дії можно использовать так же, как внутренний паспорт Украины.

Однако следует отметить, что для выезда за границу он не подходит, поэтому лучше для этого использовать документ в бумажном формате.

Какие паспорта доступны в Дії

ID-карточка;

биометрический загранпаспорт;

небиометрический загранпаспорт, выданный после 2015 года.

По состоянию на 13 сентября, в приложении Дія не отображается внутренний паспорт Украины в формате книжечки. Однако разработчики мобильного приложения сейчас работают над тем, чтобы улучшить его.

В Министерстве цифровой трансформации призвали пользоваться электронными документами в приложении Дія, поскольку это удобно и безопасно.

Кроме того, с 23 августа 2021 года вступил в силу закон о цифровых паспортах, согласно которому все обязаны принимать электронные документы в приложении Дія.

Источник: Дія

Фото: Дія