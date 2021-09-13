У додатку Дія з’явилися небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року

У мобільному додатку Дія з’явилося нове важливе оновлення. Тепер у застосунку відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року.
Документ автоматично підтягнеться у додатку. Закордонний паспорт у Дії можна використовувати так, як і внутрішній паспорт України.
Однак слід зазначити, що для виїзду за кордон він не підходить, тож краще для цього використати документ у паперовому форматі.
Які паспорти доступні у Дії
- ID-картка;
- біометричний закордонний паспорт;
- небіометричний закордонний паспорт, виданий після 2015 року.
Станом на 13 вересня, у Дії не відображається внутрішній паспорт України у форматі книжечки. Однак розробники мобільного застосунку зараз працюють над цим, щоб покращити додаток.
У Міністерстві цифрової трансформації закликали користуватися електронними документами у додатку Дія, оскільки це зручно та безпечно.
Крім того, з 23 серпня 2021 року набув чинності закон про цифрові паспорти, згідно з яким всі зобов’язані приймати електронні документи у додатку Дія.
Джерело: Дія
Фото: Дія