У додатку Дія з’явилися небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року

У мобільному додатку Дія з’явилося нове важливе оновлення. Тепер у застосунку відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року.

Документ автоматично підтягнеться у додатку. Закордонний паспорт у Дії можна використовувати так, як і внутрішній паспорт України.

Однак слід зазначити, що для виїзду за кордон він не підходить, тож краще для цього використати документ у паперовому форматі.

Які паспорти доступні у Дії

ID-картка;

біометричний закордонний паспорт;

небіометричний закордонний паспорт, виданий після 2015 року.

Станом на 13 вересня, у Дії не відображається внутрішній паспорт України у форматі книжечки. Однак розробники мобільного застосунку зараз працюють над цим, щоб покращити додаток.

У Міністерстві цифрової трансформації закликали користуватися електронними документами у додатку Дія, оскільки це зручно та безпечно.

Крім того, з 23 серпня 2021 року набув чинності закон про цифрові паспорти, згідно з яким всі зобов’язані приймати електронні документи у додатку Дія.

Джерело: Дія

Фото: Дія