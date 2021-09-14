Минцифры анонсировало новые услуги в Дії: какие сервисы будут доступны пользователям

Осенью, во время Diia Summit, Минцифры представит новые услуги и сервисы для пользователей Дії. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, скоро для всех пользователей будут запущены оповещения о проверке банком кредитной истории человека.

Михаил Федоров объяснил, что эта услуга необходима, чтобы выявлять случаи мошенничества. Поскольку если кто-то попытается взять кредит на чужое имя, то человеку придет сообщение, что банк проверяет его кредитную историю.

Кроме того, одной из приоритетных целей для Минцифры является создание Единого реестра всех социальных выплат. Это позволит экономить государству миллиарды гривен бюджетных средств и увеличить соцвыплаты для украинцев.

Также Минцифры работает над реализацией в Дії назначения и перерасчета пенсии, пособия одиноким матерям и получения субсидии на оплату коммунальных услуг. Процесс подачи заявлений планируют упростить, чтобы люди не собирали сотни справок в различных государственных структурах.

На днях в мобильном приложении Дія появилось новое важное обновление. Теперь в в нем отображаются небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года.

Документ автоматически подтянется в приложении. Загранпаспорт в Дії можно использовать так же, как внутренний паспорт Украины.

Источник: Минцифры

Фото: Минцифры