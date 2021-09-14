Мінцифри анонсувало нові послуги в Дії: які сервіси будуть доступні користувачам

Восени, під час Diia Summit, Мінцифри презентує нові послуги та сервіси для користувачів Дії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, незабаром для всіх користувачів будуть запущені сповіщення про перевірку банком кредитної історії людини.

Михайло Федоров пояснив, що ця послуга необхідна, щоб виявляти випадки шахрайства. Оскільки якщо хтось спробує взяти кредит на чуже ім’я, то людині прийде сповіщення, що банк перевіряє її кредитну історію.

Крім того, однією з пріоритетних цілей для Мінцифри є створення Єдиного реєстру всіх соціальних виплат. Це дасть можливість економити державі мільярди гривень бюджетних коштів та збільшити соцвиплати для українців.

Також Мінцифри працює над реалізацією в Дії призначення та перерахунку пенсії, допомоги одиноким матерям та отримання субсидії на оплату комунальних послуг. Процес подання заяв планують спростити, щоб люди не збирали сотні довідок у різних державних структурах.

Днями у мобільному додатку Дія з’явилося нове важливе оновлення. Тепер у застосунку відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року.

Документ автоматично підтягнеться у додатку. Закордонний паспорт у Дії можна використовувати так, як і внутрішній паспорт України.

Джерело: Мінцифри

Фото: Мінцифри