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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Кабмин расширил перечень услуг в Дії: какие сервисы станут доступны

Застосунок Дія

Через приложение или портал Дія можно будет получить еще больше услуг. Кабинет министров во время заседания расширил их перечень.

Согласно принятым изменениям, теперь онлайн украинцы смогут обращаться за:

  • назначением пенсий;
  • назначением жилищных субсидий;
  • назначением государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • предоставлением социальных услуг;
  • назначением компенсации лицам, предоставляющим социальные услуги.
Кабмин расширил перечень услуг в Дії: какие сервисы станут доступны
Кабмин расширил перечень услуг в Дії: какие сервисы станут доступны
Кабмин расширил перечень услуг в Дії: какие сервисы станут доступны
Кабмин расширил перечень услуг в Дії: какие сервисы станут доступны
Кабмин расширил перечень услуг в Дії: какие сервисы станут доступны
Кабмин расширил перечень услуг в Дії: какие сервисы станут доступны
Кабмин расширил перечень услуг в Дії: какие сервисы станут доступны
Кабмин расширил перечень услуг в Дії: какие сервисы станут доступны
Кабмин расширил перечень услуг в Дії: какие сервисы станут доступны
Кабмин расширил перечень услуг в Дії: какие сервисы станут доступны
Кабмин расширил перечень услуг в Дії: какие сервисы станут доступны / 5 фотографий

Проект, в рамках которого предлагают расширить перечень онлайн-услуг, экспериментальный. Он предусматривает, что до 1 января 2022 года предоставление этих услуг онлайн должны ввести минимум в двух областях.

В середине сентября Минцифры анонсировало новые услуги в Дії. Так, скоро для всех пользователей будут запущены оповещения о проверке банком кредитной истории человека.

Также Минцифры работает над реализацией в Дії назначения и перерасчета пенсии, пособия одиноким матерям и получения субсидии на оплату коммунальных услуг. Процесс подачи заявлений планируют упростить, чтобы люди не собирали сотни справок в различных государственных структурах.

Фото: УНИАН

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