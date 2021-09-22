Через приложение или портал Дія можно будет получить еще больше услуг. Кабинет министров во время заседания расширил их перечень.

Согласно принятым изменениям, теперь онлайн украинцы смогут обращаться за:

назначением пенсий;

назначением жилищных субсидий;

назначением государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

предоставлением социальных услуг;

назначением компенсации лицам, предоставляющим социальные услуги.

Кабмин расширил перечень услуг в Дії: какие сервисы станут доступны / 5 фотографий

Проект, в рамках которого предлагают расширить перечень онлайн-услуг, экспериментальный. Он предусматривает, что до 1 января 2022 года предоставление этих услуг онлайн должны ввести минимум в двух областях.

В середине сентября Минцифры анонсировало новые услуги в Дії. Так, скоро для всех пользователей будут запущены оповещения о проверке банком кредитной истории человека.

Также Минцифры работает над реализацией в Дії назначения и перерасчета пенсии, пособия одиноким матерям и получения субсидии на оплату коммунальных услуг. Процесс подачи заявлений планируют упростить, чтобы люди не собирали сотни справок в различных государственных структурах.