Через додаток або портал Дія можна буде отримати ще більше послуг. Кабінет міністрів під час засідання розширив їхній перелік.

Згідно з ухваленими змінами, тепер онлайн українці зможуть звератися за:

призначенням пенсій;

призначенням житлових субсидій;

призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

наданням соціальних послуг;

призначенням компенсації особам, які надають соціальні послуги.

Кабмін розширив перелік послуг у Дії: які сервіси стануть доступні / 5 фотографий

Проект, в межах якого пропонують розширити перелік онлайн-послуг, експерементальний. Він передбачає, що до 1 січня 2022 року надання цих послуг онлайн повинні запровадити щонайменше у двох областях.

В середині вересня Мінцифри анонсувало нові послуги в Дії. Так, незабаром для всіх користувачів будуть запущені сповіщення про перевірку банком кредитної історії людини.

Також Мінцифри працює над реалізацією в Дії призначення та перерахунку пенсії, допомоги одиноким матерям та отримання субсидії на оплату комунальних послуг. Процес подання заяв планують спростити, щоб люди не збирали сотні довідок у різних державних структурах.