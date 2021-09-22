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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

В Украине пенсионерам разрешили проходить идентификацию через Дію

В Украине пенсионерам разрешили проходить идентификацию через Дію

Кабмин ввел отдаленную идентификацию получателей пенсии и денежной помощи с помощью Дія. Підпис.

Отныне процедуру авторизации можно пройти в личном кабинете портала Пенсионного фонда с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дія. Підпис (Дія ID), созданной в мобильном приложении.

Принятая норма является особенно актуальной для внутренне перемещенных лиц. Поскольку на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены им не нужно лично проходить идентификацию личности.

В Украине пенсионерам разрешили проходить идентификацию через Дію
В Украине пенсионерам разрешили проходить идентификацию через Дію
В Украине пенсионерам разрешили проходить идентификацию через Дію
В Украине пенсионерам разрешили проходить идентификацию через Дію
В Украине пенсионерам разрешили проходить идентификацию через Дію
В Украине пенсионерам разрешили проходить идентификацию через Дію
В Украине пенсионерам разрешили проходить идентификацию через Дію
В Украине пенсионерам разрешили проходить идентификацию через Дію
В Украине пенсионерам разрешили проходить идентификацию через Дію / 4 фотографии

Ведь теперь авторизацию через Дія. Підпис (Дія ID) приравняли к физической идентификации пенсионера.

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Согласно действующим нормам, пенсионеры с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны были раз в два месяца выезжать на подконтрольную Украине территорию и периодически проходить идентификацию в банке.

Если они этого не делали, выплаты пенсий прекращались. Но теперь, на время действия карантина, требования об идентификации не будут применяться.

Фото: Минцифры

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