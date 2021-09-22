Кабмін запровадив віддалену ідентифікацію одержувачів пенсії та грошової допомоги за допомогою Дія. Підпис.

Відтепер процедуру авторизації можна пройти в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія. Підпис (Дія ID), створеного через мобільний додаток.

Ухвалена норма є особливо актуальною для внутрішньо переміщених осіб. Оскільки на період дії карантину та протягом 30 днів з його скасування їм не потрібно особисто проходити ідентифікацію особи.

В Україні пенсіонерам дозволили проходити ідентифікацію через Дію / 4 фотографии

Адже тепер авторизацію через Дія. Підпис (Дія ID) прирівняли до фізичної ідентифікації пенсіонера.

Згідно з чинними нормами, пенсіонери з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей повинні були раз на два місяці виїжджати на підконтрольну Україні територію і періодично проходити ідентифікацію в банку.

Якщо вони цього не робили, то виплати пенсій припинялися. Але тепер, на час дії карантину, вимога про ідентифікацію не застосовуватиметься.

Фото: Мінцифри