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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В приложении Дія запустили электронную подпись: пошаговая инструкция

В приложении Дія запустили электронную подпись: пошаговая инструкция

Министерство цифровой трансформации Украины представило обновление в электронном сервисе цифровых услуг Дія.

Теперь в приложении Дія доступна услуга электронной подписи прямо в смартфоне. Об этом рассказали на презентации Diia Summit 2.0.

Можно подписывать любые документы и получать государственные услуги с телефона в любом месте бесплатно в несколько кликов.

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Уже сегодня можно обновить приложение и пользоваться этой возможностью. Это работает следующим образом: нужно перейти в Настройки и нажать Дія.Підпис та Створити.

Вскоре система отсканирует ваше лицо через камеру смартфона, чтобы приложение могло сверить вашу личность с фото, которое вы делали в реестре на получение ID-карты или заграничный паспорт.

После этого нужно придумать код из пяти цифр — это еще один барьер для того, чтобы документы были в безопасности. И все — подпись создана.

Электронная подпись в приложении Дия Украина: пошаговая инструкция

Электронная подпись в приложении Дия Украина: пошаговая инструкция

В то же время министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в приложении Дія остается вся история подписи документов.

Регистрация ФЛП в смартфоне

Однако это не единственная новинка в электронном сервисе государственных услуг. Теперь в Дії можно провести регистрацию ФЛП за одну минуту.

Этот шаг значительно упростит регистрацию собственного бизнеса. Обновленная возможность уже появилась в приложении, поэтому пользователи могут воспользоваться ею уже сейчас.

Фото: Pexels

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