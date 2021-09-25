Год назад, 25 сентября 2020-го, произошла трагическая авиакатастрофа самолета Воздушных сил ВСУ Ан-26Ш под Чугуевом Харьковской области. Из 27 человек, находившихся на борту, выжил лишь один.

Ан-26Ш совершал плановый учебный полет. В самолете находилось семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. И. Кожедуба. Выжила только курсант Вячеслав Золочевский.

ГБР рассматривало такие причины падения самолета под Чугуевом: незаконное разрешение руководства на полеты конвейерным способом, перезагруженность самолета и незаконный допуск к выполнению полетов командиром экипажа, который не должен был в тот день выполнять полеты ночью.

Подробнее об авиакатастрофе под Чугуевом, и как шло следствие трагедии — в материале Фактов ICTV.

Как объяснил младший сотрудник Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Максим Шопов, следствие не закончилось, но проводилась большая комиссионная экспертиза с участием специалистов и экспертов института, представителей ГП им. Антонова, которые занимались производством самолетов, и пилотов, имеющих опыт в выполнении таких полетов.

— Мы установили, что в тот день, согласно соответствующим приказам руководителя ХНУ им. И. Кожедуба, проходили полеты летчиков, выполнявших соответствующие упражнения, — говорит Шопов.

По словам эксперта, самолет Ан-26Ш был оборудован для подготовки штурманов. Там было 11 мест, в числе которых 10 учебных, а одно — для инструктора, который должен был учить штурманскому делу.

Но в тот день в самолете находилось 27 человек — пять членов экипажа, два курсанта-летчика, один инструктор и 20 курсантов, которые проходили обучение.

— Самое интересное, что в это время все курсанты выполняли упражнения как летчики, что категорически было запрещено. Во время того, как один курсант вместе с инструктором учился, еще 21 человек были лишними, то есть их не должно было быть в самолете, — объясняет эксперт.

Шопов отметил, что само упражнение должно было быть, согласно инструкциям, таким: летчик-курсант летит круг 15 минут, затем делает посадку, останавливается, все выключает и выходит. Далее садится другой курсант и проходит следующий круг, и так по очереди.

-Но были внесены соответствующие изменения, без согласования, в частности, с производителем самолетов Антонов о том, что такое упражнение может проводиться без остановки, конвейером, — добавил Шопов.

Шопов объясняет: одна из причин авиакатастрофы — незаконный допуск к выполнению полетов командиром экипажа.

Кроме того, при взлете масса самолета с топливом превышала допустимую норму. Она превышала норму более чем на тонну.

Он добавил, что во время захода на последний взлет — шестой круг — конвейером, была обнаружена поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, поэтому экипаж решил осуществлять посадку.

— Но у них не совсем правильно была выбрана траектория спуска. Так, один двигатель работал на полных оборотах, а другой — только на 20%. Поэтому нужно было выключить неисправный двигатель и осуществлять посадку на одном, но никто из руководителей полетов не подсказал, как действовать.

Как добавил Шопов, самолет приземлялся на полной скорости, чего нельзя было делать, а двигатель выключили только на высоте 50 м. В результате самолет отнесло на определенное расстояние от посадочной полосы. А уже на расстоянии 1 110 м и на высоте 17 м произошла авария.

По словам эксперта, возможно, эта неисправность случилась в результате того, что самолет не останавливался. В то же время он отметил, что Ан-26Ш перед полетами был исправным.

— Мы проверили все черные и параметрические коробки — никаких сбоев не было. Возможно, до этого были какие-то поломки, ведь самолет не новый. Ему на год продлили срок пребывания в войсках, но перед полетом и на пяти кругах, которые он летел, никаких замечаний к работе двигателей не было.

Отметим, что 6 мая 2021 года Офис генерального прокурора и ГБР сообщили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по факту катастрофы самолета Ан-26.

В необеспечении безопасности полетов, нарушениях правил подготовки и проведения полетов, а также в халатном отношении к военной службе подозревают шестерых военнослужащих.