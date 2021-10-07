Как будет работать Укрпочта на День защитников 2021 — график

В четверг, 14 октября, в большинства украинцев будет выходной в связи с празднованием государственного праздника — Дня защитников Украины.

В целом наши граждане будут отдыхать четыре дня — с 14 по 17 октября. Однако, один день придется отработать в субботу, 23 числа.

Кто-то будет себе расслабляться в кругу друзей или родственников, а кто-то все-таки работать. В частности, возможны изменения в графике работы отделений Укрпочты.

Факты ICTV расскажут вам о графике работы Укрпочты на День защитников 2021, чтобы вы могли вовремя отправить или забрать посылки или же получить пенсию.

График работы Укрпочты на День защитников:

14 октября — услуги будут предоставлять только очередные отделения Укрпочты;

— услуги будут предоставлять только очередные отделения Укрпочты; 15 октября — отделения работают по обычному графику.

Отметим, что каждое очередное отделение будет работать по собственному графику. Перечень отделений, которые работают 14 октября можно увидеть в документах:

Больше ознакомиться с графиком работы любого отделения в любом городе можно по ссылке.

Также мы писали о графике работы Новой почты на День защитников. Подробнее ознакомиться с тем, как будет работать почта можете в материале.