Як працюватиме Укрпошта на День захисників 2021 – графік

У четвер, 14 жовтня, в більшості українців буде вихідний у зв’язку зі святкуванням державного свята – Дня захисників України.

Загалом наші громадяни відпочиватимуть чотири дні – з 14 до 17 жовтня. Однак, один день доведеться відпрацювати у суботу, 23 числа.

Хтось буде собі релаксувати в колі друзів чи родичів, а хтось все-таки працювати. Зокрема, можливі зміни у графіку роботи відділень Укрпошти.

Факти ICTV розкажуть вам про графік роботи Укрпошти на День захисників 2021, щоб ви могли вчасно відправити чи забрати посилки або ж отримати пенсію.

Графік роботи Укрпошти на День захисників:

14 жовтня – послуги надаватимуть лише чергові відділення Укрпошти;

– послуги надаватимуть лише чергові відділення Укрпошти; 15 жовтня – відділення працюють за звичайним графіком.

Відзначимо, що кожне чергове відділення працюватиме за власним графіком. Перелік відділень, які працюватимуть 14 жовтня можна побачити в документах:

Більше ознайомитися із графіком роботи будь-якого відділення у будь-якому місті можна за посиланням.

Також ми писали про графік роботи Нової пошти на День захисників. Детальніше ознайомитися із тим, як працюватиме пошта можете у матеріалі.