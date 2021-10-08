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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Несмотря на отказ Джеляла: заместителя главы Меджлиса вывезли из СИЗО Симферополя

Несмотря на отказ Джеляла: заместителя главы Меджлиса вывезли из СИЗО Симферополя

Российские оккупанты вывезли заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла из СИЗО Симферополя, где его удерживали последний месяц.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, его поместили в отделение больницы, где проводят стационарную психолого-психиатрическую экспертизу лицам, содержащимся под стражей.

Адвокат отметил, что Джелял отказывался от прохождения психологической экспертизы, поскольку для ее проведения не было оснований.

Полозов подчеркнул, что заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа не имеет проблем с психологическим здоровьем, поэтому нет оснований для того, чтобы помещать его в психиатрическую больницу.

Адвокат считает, что нельзя предположить другие причины такого решения российских оккупантов, кроме применения карательной практики. Психолого-психиатрическая экспертиза будет длиться от 21 до 28 дней.

По словам Полозова, защита будет обжаловать незаконное решение о направлении арестованного Джеляла в стационар психиатрической клиники.

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Фото: Рефат Чубаров

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